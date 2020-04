Lunedì 20 aprile nuovi interventi di sanificazione a Ragusa

Riprendono domani, lunedì 20 aprile in città, dopo la pausa domenicale, le operazioni di sanificazione delle aree pubbliche cittadine.

Come previsto da apposito calendario le strade cittadine e le aree pubbliche limitrofe alle stesse che saranno interessate , dalle ore 6 alle ore 12, a tali operazioni, saranno:

via Risorgimento, via L.Da Vinci, viale Sicilia, via Virgilio, via L. Radice, via Collodi, via S.A. Guastella, via Padre Anselmo via Giuseppine, via Duca d’Aosta, Vico Cairoli, Vie Empedocle, via Gela, Via Carducci, via G. Di Vittorio.