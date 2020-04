Delfini avvistati a Marina di Ragusa

In queste settimane in cui l’emergenza Covid-19 ha costretto l’uomo a fare un passo indietro in quella che è la sua normale routine giornaliera, la natura e gli animali con essa sta prendendo il sopravvento. Molteplici gli avvistamenti di animali in diverse città e al mare. È di oggi la notizia dell’avvistamento di delfini all’interno del porto di Marina di Ragusa. Quella di oggi, è la prima volta che questi mammiferi marini si avvicinano così tanto alla costa iblea.