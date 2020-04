Covid 19. In provincia di Ragusa meno casi di positività

I grafici sulla situazione legata al Covid-19 nel territorio siciliano aiutano a leggere a grandi linee la reale diffusione del virus e permettono di comprendere quali sono le aree maggiormente interessate dalla pandemia.

Salta subito all’occhio la situazione nella provincia di Ragusa, che continua a registrare il minor numero di casi positivi, rispetto alle altre 8 provincie del territorio siciliano. Ad oggi nel territorio ibleo risultano 58 positivi, per un totale di 69 casi registrati. Il territorio catanese risulta essere quello più colpito dalla pandemia, con 612 attualmente positivi per un totale di 758 contagiati.

Il numero dei nuovi contagiati sembra volgere alla discesa, in forte calo è la percentuale dei ricoverati presso i COVID Hospital della Regione, in calo anche il numero dei pazienti presso le terapie intensive.

La Regione nel complesso gode di un indice di mortalità molto basso, rispetto al numero di abitanti. La condizione sta mutando, e va osservata giorno dopo giorno. Certamente, non si potrà abbassare la guardia, ma il trend positivo potrebbe permettere di prendere misure meno drastiche rispetto alle zone più colpite dal virus.

Il buon senso e le dovute cautele in questa fase di ripartenza sono gli elementi su cui poggiare ogni scelta, in particolare per quanto riguarda le relazioni interpersonali nell’ambito lavorativo e nei contesti pubblici.