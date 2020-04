Ragusa. Aggiudicato l’appalto per l’esecuzione per l’anno corrente dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Ad aggiudicarsi la gara la ditta Salvatore Aprile di Ragusa che ha presentato il miglior ribasso su un importo a base d’asta di 79 mila e 370 euro. Il progetto realizzato in parte con fondi del bilancio provinciale prevede di mettere in sicurezza gli edifici di proprietà dell’Ente che presentano varie criticità. E’ il caso degli immobili di viale del Fante e di via Giordano Bruno che sono sede degli uffici dell’ente e dei locali della Prefettura che necessitano di interventi urgenti. L’espletamento degli interventi previsti nel progetto avverrà tramite la tipologia contrattuale dell’accordo quadro con l’applicazione del ribasso del 23,423% offerto dall’affidatario sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un importo massimo di € 58.800,31, oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza.