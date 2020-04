Covid 19. Proroghe per gli automobilisti

Il decreto Cura Italia previsto dal Governo, per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia del coronavirus, prevede diverse misure in aiuto agli automobilisti.

In tutta Italia sono sospese da oltre un mese gli esami per la patente di guida. Inoltre, il decreto prevede la proroga della scadenza delle patenti. I documenti in scadenza dal 18 marzo 2020 saranno validi fino al 31 agosto 2020, questo vale sia per la patente di guida che per quella nautica.

La scadenza della revisione dei mezzi viene prorogata al 31 ottobre 2020, per tutti quei documenti il cui termine era fissato entro il 31 luglio 2020.

Con il Cura Italia la scadenza della RCA è prolungata di altri 15 giorni, oltre i 15 previsti per legge. Così tra la scadenza e la nuova sottoscrizione della polizza ci sarà il tempo di 30 giorni.

Le multe si potranno pagare con lo sconto del 30% entro 30 giorni, anziché 5. Si intendono le multe ricevute fino alla fine maggio. Questa modalità è scattata con il 3 aprile, giorno in cui si è conclusa la sospensione dei pagamenti. L’agevolazione riguarda i verbali notificati o contestati.

Il decreto mette in campo misure di proroga per la scadenza delle patenti, del foglio rosa. Inoltre, in alcune regioni è stato rinviato il pagamento del bollo auto, ma la Regione Sicilia ancora non si è espressa in merito,

Altre proroghe riguardano le multe e i verbali, l’assicurazione e la revisione delle bombole del metano/gas presenti in diverse auto.