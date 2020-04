Il Lunedì di Pasqua in compagnia di RTM

Il lunedì di Pasqua appena trascorso non ha avuto scampagnate tra amici e parenti come da tradizione ma è stato diverso dal solito, per questo Radiortm ha voluto tenere compagnia a tutti i radioascoltatori con una programmazione particolare. La musica e le voci della radio sono entrate nelle case di tutti per animare e sdrammatizzare su uno dei giorni più gioiosi di Pasqua.

Tantissimi i followers sul social Instagram hanno condiviso stories taggando l’emittente e riprendendo la propria grigliata (solitaria) ma allegra, trascinati dalla musica di RTM.

Una programmazione ideata per tutta la famiglia:

Dalle 10 RTM ha ripercorso un viaggio tra la migliore musica Italiana di sempre, proponendo nomi come Bertè, Celentano, Guccini e Ranieri per continuare con le hit italiane del momento.

Dalle 13 alle 15 è stato il momento della Time Machine in compagnia del dj Ivan Cappello, che ha regalato a tutti i radio ascoltatori momenti unici tornando indietro dagli anni 70 ad oggi con un programma condotto e mixato ripercorrendo la storia della musica.

Per i più appassionati è arrivato il momento della reggaeton, tutta da ballare, con il dj Sebastiano Avolese (Sebinho), continuando con le ultime canzoni Trap mixate da The Twister.

Alle 17 è toccato a Ferdinando Cassone direttamente da Siena con i migliori brani ricercati House degli anni 90’.

Infine Christopher Scollo e Nicola Gurrieri hanno chiuso la programmazione con due mixati di musica House da aperitivo.

Sui social è stato proposto un simpatico gioco dove alcuni follower hanno vinto numerosi premi.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff per aver garantito una programmazione “speciale” e per aver tenuto compagnia alle tantissime persone sulle frequenze di Radiortm.