Modica. Energia elettrica: confermato blocco morosità

Il provvedimento di proroga delle restrizioni a livello nazionale, conferma il blocco dei procedimenti di morosità fino al 3 Maggio 2020, per quanto riguarda il pagamento delle bollette di energia elettrica.

Al termine del periodo di proroga, afferma il Sindaco di Modica Abbate, i fornitori dovranno riavviare le procedure di costituzione in mora rispettando i tempi di preavviso previsti dalle regole settoriali. La prima comunicazione di sollecito o di costituzione in mora dovrà contenere l’offerta al cliente di poter rateizzare i relativi importi senza il pagamento di interessi.