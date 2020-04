AL via lavori di tutela della fascia costiera di Punta Braccetto

E’ stato pubblicato sul portale appalti e-procurement l’avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per l’appalto dei lavori di intervento di tutela della fascia costiera Punta Braccetto – Punta Secca – 1° stralcio.

La gara sarà espletata con modalità telematica attraverso il Portate Appalti e-procurement accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale del Comune.

Il termine di presentazione delle offerte dell’appalto dell’importo di 600.000 euro, è fissato per il 29 aprile 2020.

“E’ questa – dichiara l’assessore ai lavoro pubblici Gianni Giuffrida – la conclusione di un articolato iter che inizia nel 2008 e che oggi siamo riusciti a concludere con la pubblicazione del bando. L’appalto prevede la realizzazione di un progetto redatto dall’ing. Marco Anfuso che prevede un intervento di ripascimento morbido della spiaggia di Punta Braccetto e la messa in sicurezza di “Punta delle Colombare” a protezione della falesia di roccia tenera con il potenziamento e la riqualificazione della spiaggia già formatesi naturalmente al piede della stessa falesia”.