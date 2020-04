Ettore Rizzone, uomo di coerenza. Sindacalista-urlatore

Come per la musica leggera, anche per i sindacati c’è stata l’epoca degli urlatori. Mina, Tony Dallara, tra i cantanti, furono annoverati tra gli urlatori, Ettore Rizzone lo era, quasi per antonomasia, tra i sindacalisti. Era una sua caratteristica, si faceva sentire, eccome..spesso tra i corridoi di Palazzo San Domenico le sue urla echeggiavano tremendamente, quasi intimidivano. Ci stimavamo reciprocamente: era una cosa a pelle, nonostante quasi mai sono stato un suo iscritto. Eppure ne apprezzavo il coraggio e l’onestà anche intellettuale, “una stima che mai si è affievolita nel corso del tempo e che si è alimentata negli ultimi cinque anni, da quando fui nominato a capo della polizia locale di Modica. I suoi complimenti per il lavoro che stavo svolgendo erano costanti e mai per piaggeria. Un complimento di Ettore Rizzone, lo dico per quei pochi che non lo conoscevano, erano una medaglia d’oro.

In questi ultimi cinque anni me ne ha regalate tante, forse troppe per meritarmele. Indimenticabili le sue lunghe telefonate, per consigliarmi, anche per dirmi che stavo sbagliando, spiegandomi dove e perchè, un perchè c’era sempre e te lo ribadiva chiaramente, aggiungendo spesso “io ero grande amico ri Ginuzzu(mio padre)”, divagando quasi sempre con le sue sempre lucide analisi sulla situazione politica ed amministrativa di Modica.

Lo rispettavo anche quando non ero d’accordo con lui.

Di battaglie ne fece e quante ne vinse della serie “Quante me ne ha date… ma quante gliene ho dette(cit. da Rigoletto). Penso che sindacalisti preparati come Ettore Rizzone siano merce rara, qualcuno, in questi giorni, lo ha riportato ad una passione civile, indicandone “la sua “incoerente” coerenza, al suo forbito ed aulico linguaggio. Condivido e sottoscrivo.

L’indomito combattente se n’è andato, contravvenendo al suo stile rumoroso: se n’è andato in silenzio, nel sonno.

Signor Rizzone, tanto di cappello, Modica, il sindacato, prima la Cisl e poi la Uil, i lavoratori, di qualunque fazione, sentiranno la sua mancanza. Io tra i tanti.

Ad maiora!!