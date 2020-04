“Sono passati ormai 22 giorni da quando Musumeci ha annunciato lo stanziamento di 100milioni di euro che i sindaci dovrebbero distribuire alle famiglie siciliane, ma di questi soldi ancora non c’è traccia”. Lo denuncia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario del Consiglio di Presidenza dell’ARS.

“Speravo di sbagliarmi – continua Dipasquale – ma ciò che temevo si sta concretizzando: i 100milioni della Regione Siciliana ai Comuni per aiutare le famiglie in difficoltà non stanno arrivando. Musumeci è riuscito, a oggi, a fare solo propaganda, mentre i sindaci si stanno adoperando per distribuire le somme stanziate dal Governo centrale e quelle che arrivano dai benefattori. Se si fosse trattato di un Governo Regionale serio – conclude – la Pasqua appena trascorsa sarebbe stata più serena per molti. Restiamo purtroppo in attesa, in questa #isolachenoncè”.