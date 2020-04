Modica. Consegne domenicali alimentari: lettera del Sindaco all’Ars

Nonostante l’ultimo decreto del Presidente della Regione abbia confermato il divieto di consegna a domicilio le domeniche ed i giorni festivi per tutte le attività di ristorazione, il Sindaco Abbate non molla la presa e dopo aver scritto allo stesso Governatore, oggi rivolge un appello pubblico a tutte le forze politiche presenti all’Ars. “Mi dispiace tantissimo che si continui ancora su questa linea – scrive il Sindaco – perché vengono ad essere penalizzate fortemente quelle attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti, rosticcerie, pasticcerie) che proprio nei fine settimana recuperano qualcosa rispetto all’immobilità di questo periodo. Inoltre costituiscono anche un’essenziale fonte di approvvigionamento alimentare per tutte quelle categorie di lavoratori che sono in servizio la domenica o nei giorni festivi, come ad esempio personale sanitario o appartenente alle forze dell’ordine. Da un lato si riaprono le librerie e le cartolibrerie e dall’altro si vieta la consegna a domicilio di questi prodotti che peraltro vengono già consegnati durante tutti gli altri giorni della settimana. Tale attività infatti non provoca assembramenti di persone, non contribuisce al traffico veicolare ma anzi lo scoraggia portando tutto fino a casa. Perché è lecito fino al sabato e vietato solo la domenica? A me sembra una contraddizione palese cui bisognerebbe porre rimedio per la salvezza di tutte quelle persone che con questo lavoro ci vivono. Mi appello a tutte le forze politiche, maggioranze e opposizione, perché possano perorare la mia battaglia, visto che gli appelli precedenti, sostenuti anche dalle associazioni di categoria, sembrano essere caduti nel vuoto”.