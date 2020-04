Scicli. Accessi negli uffici del Comune fino al 3 maggio

Atteso che è necessario prevenire problematiche connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e per le quali si richiedono misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica collegata all’insorgenza e alla possibile diffusione, nel territorio comunale, di casi di infezione da coronavirus (COVID –19) il Sindaco ha deciso che fino al 3 maggio 2020 sono sospesi gli accessi nelle sedi e negli uffici del Comune dell’utenza esterna, che resta in rapporto con il personale del Comune di Scicli attraverso telefoni e mail istituzionali.

Eventuali urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza per l’utenza, previo contatto telefonico o via email, sono possibili nei seguenti servizi essenziali:

1) protocollo generale;

2) registrazioni di nascita e di morte;

3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme;

4) tributi.

Eventuali deroghe per urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza in altri servizi essenziali come acqua, luce e gas, nettezza urbana, polizia municipale, possono essere concordate con i Capisettore, sempre previo contatto telefonico o via email;

La farmacia comunale resta aperta secondo gli orari canonici.

Il cimitero resta chiuso al pubblico.

Tutto il personale dipendente che avesse ferie pregresse è stato messo in ferie d’ufficio, lavorano in presenza al Comune solo i dipendenti che assicurano i servizi indifferibili per il funzionamento dell’Ente, tutti gli altri dipendenti lavorano in modalità di lavoro agile a distanza.

CONTATTI TELEFONICI ED EMAIL DEI SERVIZI ESSENZIALI:

Centralino: 0932839111

Ufficio Telefono Email

Servizi sociali 0932932454 servizi.sociali@comune.scicli.rg.it

Polizia Municipale 0932835955 vigili.urbani@comune.scicli.rg.it

Ambiente ed Ecologia 0932839272 g.spano@comune.scicli.rg.it

Lavori Pubblici, Pianificazione e Protezione Civile, Manutenzione, acquedotto, fognatura, strade, patrimonio, e autorizzazione allacci idrici e fognari pubblica illuminazione 0932839293 lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it

Tributi 0932839209 tributi@comune.scicli.rg.it

Uffici demografici 0932839711

0932839713 demografici@comune.scicli.rg.it

Protocollo 0932839236

0932839212 protocollo@comune.scicli.rg.it

Ufficio Stampa 0932839247

3339123550 g.sava@comune.scicli.rg.it

Cimitero 0932931469 g.drago@comune.scicli.rg.it

Farmacia 0932832612 farmacia.comunale@ comune.scicli.rg.it