Confesercenti. 20.000 mascherine agli esercenti commerciali iblei

“La Regione Siciliana, nella persona del Presidente Nello Musumeci ha inviato alla provincia di Ragusa 20.000 mascherine filtra batteri da destinare ai lavoratori iblei. Confesercenti Ragusa si impegnerà a distribuirle a quanti ne faranno richiesta”. A dirlo è Luigi Marchi, presidente di Confesercenti Ragusa che ringrazia per la sensibilità il Presidente Musumeci. “Le mascherine, introvabili fino ad oggi, – continua Marchi – arrivano in un momento in cui l’emergenza sanitaria è ancora in una fase molto difficile e delicata”.

“Le 20.000 mascherine – dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa – saranno distribuite a tutti quelle categorie di lavoratori a rischio, come ad esempio i dipendenti di supermercati e negozi che lavorano a stretto contatto con il pubblico. Gli interessati possono ritirare la propria mascherina presso le sedi di Confesercenti di Ragusa e Vittoria, oppure, se impossibilitati a spostarsi, inviare una richiesta con un messaggio whatsapp al numero 3282690582 o tramite mail all’indirizzo: coronavirus@confesercenti-rg.it”.