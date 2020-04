Sbarco autonomo a Pozzallo

Mare piatto, giornata splendida, clima pasquale, un gommone con 80-90 migranti a bordo approda al porto di Pozzallo. Quando si dice piove sul bagnato. Off limits i locali del Centro in quanto occupati dai 50 migranti arrivati ieri l’altro da Porto Empedocle, posti successivamente in quarantena, i nuovi migranti sono praticamente bloccati sulla banchina del porto in attesa di destinazione.