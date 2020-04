Ragusa. L’Amministrazione depone Corone di fiori nei cimiteri

Una corona di fiori per tutte quelle tombe che da alcuni giorni non possono più averne uno per le misure restrittive imposte a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

“Pensando proprio a tutte le persone decedute in questo triste periodo, che hanno dovuto affrontare l’ultimo tratto della loro esistenza da soli e senza un saluto da parte dei loro cari – dichiara il sindaco Peppe Cassì – stamattina come Amministrazione comunale, assieme all’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono, abbiamo dedicato loro una preghiera, deponendo a nome dell’intera città nei tre cimiteri di Ragusa, Ibla e Marina delle corone di fiori. Abbiamo inoltre volute esprimere per l’occasione un ringraziamento a tutto il personale e agli operatori dei nostri cimiteri, che stanno garantendo dignitose sepolture anche in queste giornate d’emergenza”.