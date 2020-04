La Confesercenti Ragusa e l’iniziativa “Colombe negli ospedali”

Anche la Confesercenti di Ragusa ha aderito all’iniziativa nazionale denominata “Colombe negli ospedali”, promossa da Fiesa- Assopanificatori e finalizzata a donare dolci pasquali a medici, infermieri e al personale delle strutture ospedaliere.

“Seicento colombe pasquali sono state distribuite stamani negli ospedali di Modica, centro per l’emergenza Covid, Ragusa e Vittoria. Gli imprenditori iblei- dice Luigi Marchi, presidente di Confesercenti Ragusa- hanno dimostrato, ancora una volta, di essere solidali verso il prossimo e in questa occasione nei confronti di medici e personale ospedaliero impegnato in prima linea nella lotta al Covid – 19. Le colombe sono state realizzate in tempi record da un bar di Vittoria, nostro associato, si tratta del bar Gate di Francesca e Giorgio Giurdanella, che ringraziamo per il gesto che denota bontà d’animo e altruismo. Al loro gesto si aggiunge anche quello del panificio Vindigni che ha donato duecento confezioni di biscotti. Anche il Consorzio del Cioccolato Modicano ha fatto la sua parte donando cioccolato e prodotti tipici”.

“Un gesto importante e di grande affetto nei confronti di chi da mesi è in prima linea per salvare vite umane, – dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa- questo è un momento molto difficile per le nostre imprese che nonostante le difficoltà economiche, non hanno mai smesso di operare per il prossimo. Le colombe saranno donate anche alle Forze dell’Ordine, Polizia, Carabineri e Guardia di Finanza per ringraziarle dell’importante e immenso lavoro che stanno svolgendo sul territorio in questa fase di emergenza e all’Unitalsi di Ragusa che li distribuirà alle famiglie più bisognose”.

La Prefettura di Ragusa ha espresso in una nota il proprio plauso a Confesercenti Ragusa e ai suoi associati “per avere sostenuto l’iniziativa dimostrando un encomiabile senso di altruismo, un momento di dolcezza e serenità a chi anche durante la Pasqua sarà al lavoro lontano dagli affetti dei propri cari. Si tratta senza dubbio alcuno – riporta testualmente la nota a firma del Prefetto Filippina Cucuzza – di un gesto dal grande valore simbolico di vicinanza, sostegno e ringraziamento nei confronti di quanti ogni giorno si prodigano in prima linea per assistere i malati e nel contempo per salvaguardare la nostra salute, esponendosi peraltro anche a seri rischi personali”.