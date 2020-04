Sono stati dimessi in mattinata i due coniugi di Comiso, ricoverati lo scorso 15 marzo all’ospedale Maggiore di Modica per positività al Covid-19. I due come si sa, avrebbero avuto contatti con persone provenienti da Milano. Si erano posti immediatamente in auto-quarantena ed avevano regolarmente osservato tutti i parametri del caso. una notizia positiva sia per i coniugi che rende orgogliosi il personale e la Direzione dell’Asp Ragusa