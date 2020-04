Prosegue lockdown e Anteas Ragusa intensifica assistenza anziani

Sin da subito, dopo i decreti presidenziali, finalizzati ad arginare il contagio da coronavirus, sono stati soprattutto gli anziani ad avvertire un profondo senso di isolamento. Sulla base delle direttive comportamentali, proprio le persone anziane, affette da patologie croniche o immunodepresse, devono continuare ad evitare di uscire dalla propria abitazione, se non per necessità, evitare quei luoghi nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ma proprio perché alle persone in età avanzata, e come tali particolarmente vulnerabili, è necessario fornire un’adeguata assistenza e sostegno, l’Anteas Ragusa si è attivata per affinare ulteriormente i propri protocolli operativi cosicché, facendo in modo che i propri associati continuino a rimanere a casa, possa essere fornita agli stessi tutta l’assistenza operativa del caso.

A cominciare da un costante monitoraggio sul loro stato di salute oltre che fornendo le indicazioni necessarie rispetto alle disponibilità manifestate dalle associazioni operanti sul territorio comunale che garantiscono la consegna di farmaci e spesa a domicilio, occupandosi del disbrigo di pratiche e del trasporto eventuale, in tutta sicurezza, verso luoghi di cura. “Stare vicino alla fascia di popolazione che maggiormente risente di queste restrizioni – sottolinea il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà – è un modo per tutelare la comunità nel suo insieme, facendo sì, al contempo, che possa essere messa in campo tutta la forza del volontariato ragusano. Insomma, il nostro è un monitoraggio attivo intanto per gli over 75 offrendo informazioni, sostegno e compagnia telefonica oltre a illustrare quali sono le reti di prossimità per necessità sanitarie e di raccordo con i servizi; spesa e farmaci a domicilio; risposta alle richieste degli anziani di vario genere. Finora abbiamo cercato di monitorare con la massima attenzione la situazione. Ma è chiaro che, visto che il lockdown proseguirà per altre settimane, è necessario intensificare queste azioni di controllo, queste misure di cura nei confronti degli anziani e, più in generale, di chi, tra gli iscritti alla nostra associazione, ha bisogno. Il nostro obiettivo è quello di cercare di non farli sentire mai soli, pur nella difficoltà del momento che tutti stiamo vivendo. Abbiamo un compito non facile da portare avanti. Ma con l’aiuto di tutti cercheremo di condurlo sino alla fine”. Per informazioni è possibile chiamare il 389.1658364.‬