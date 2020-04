Il Modica calcio si interroga sul futuro e augura buona Pasqua

Con la squadra ferma ai box da oltre un mese, il Modica Calcio s’interroga sul futuro, ma si attiene alle regole necessarie al fine di poter contrastare e provare a debellare il covid-19.

La formazione cara al presidente Michele Zocco e al Direttore Generale Pippo Vicari, infatti, aspetta notizie per poter sapere quale sarà il prossimo futuro della squadra della Contea.

L’undici di Filippo Raciti, prima della sospensione del campionato di Promozione stava attraversando un buon momento di forma ed era lanciatissimo verso i play off. Con il quarto posto in classifica in condominio con il Caltagirone, infatti, i “Tigrotti” stavano preparando il big match con il Megara, ma questo per il momento è passato in secondo piano dal momento che si è dovuto iniziare a combattere contro un avversario (il coronavirus) che si è dimostrato molto più duro del previsto e sicuramente più forte di come era stato descritto.

“Purtroppo spiega il presidente Michele Zocco il calcio è passato in secondo piano per via di questa pandemia che sta mettendo in grosse difficoltà il pianeta. Al momento della sospensione eravamo nella fase cruciale del torneo ed eravamo in grado di giocarci alla grande le nostre chances. Dispiace, ma ora c’è una partita più importante da vincere. Ad ogni modo voglio augurare a tutti i nostri tesserati, ai dirigenti e a tutte le persone vicine al Modica Calcio e alle loro famiglie una buona Pasqua. Un ringraziamento particolare va ai nostri tifosi e ai nostri sponsor , che ci hanno permesso di disputare fino al momento della sospensione del campionato una splendida stagione. Speriamo – conclude il presidente rossoblù – di tornare al più presto ancora protagonisti e poter gridare tutti insieme forza Modica”.

Dello stesso avviso del presidente Zocco è il Direttore Generale Pippo Vicari che tanto ha lavorato per costruire il “giocattolo” rossoblù che stava cominciando a raccogliere i frutti.

“Il calcio mi manca – spiega Pippo Vicari – mi manca soprattutto il quotidiano che fino a un mese fa vivevamo con il Modica Calcio che per molti di noi è diventata una seconda famiglia. Purtroppo – continua – questa situazione che sembra ancora lontana da essere risolta ci ha bloccati a casa e dobbiamo accontentarci di qualche telefonata con dirigenti,mister e giocatori per stare vicini anche se lontani. Il calcio e lo sport in generale sono importanti, ma al momento ci sono altre priorità. Aspettiamo e speriamo che tutto passi in fretta e che si possa tornare alla normalità. In caso di ritorno alla vita quotidiana sappiamo sin da ora che non sarà semplice, ma abbiamo l’obbligo di provare a tornare a fare quello che chi ama lo sport era abituato a fare. Intanto approfitto per augurare una Buona Pasqua a tutti coloro che ci sono stati vicini. Ai nostri tifosi che sono stati in prima linea anche in questo periodo difficile e ai quali a nome personale e di tutto il Modica Calcio faccio i miei complimenti, ai dirigenti, ai giocatori e allo staff tecnico. Ai nostri sponsor -conclude Pippo Vicari – oltre ad augurare una Pasqua serena dico grazie per tutto quello che hanno fatto nei nostri confronti e spero di poterli ripagare centrando i nostri obiettivi qualora ci sarà la possibilità di tornare in campo”.