Ragusa. Plafond di 2miliardi di euro per associati Confcommercio

Un plafond di due miliardi di euro, a livello nazionale, per le imprese associate Confcommercio. Per sostenere la gestione dei pagamenti urgenti e per le esigenze immediate di liquidità. Risorse disponibili anche per gli associati dell’area iblea. A darne notizia il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. “L’attuale situazione emergenziale che sta provocando ripercussioni profonde nel tessuto economico – spiega quest’ultimo – richiede azioni immediate a tutela delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni e delle persone che vi lavorano, attraverso iniziative straordinarie di sostegno, nella convinzione di una futura ripresa. Stiamo, tra l’altro, facendo riferimento a un accordo che conferma il forte rapporto di collaborazione che Intesa Sanpaolo e Confcommercio hanno consolidato negli anni, con la sottoscrizione di numerosi protocolli a favore delle imprese associate e nell’agevolare l’accesso al credito al mondo delle microimprese e delle Pmi italiane”. Sul portale Confcommercio, una settimana dopo Pasqua, sarà attivato un form da compilare che sarà inviato alla banca. Gli uffici di Confcommercio hanno già predisposto una mail dedicata per le richieste di credito. “Siamo già in contatto – prosegue Manenti – con Intesa San Paolo provinciale per gli adempimenti conseguenti. Come dice il nostro presidente nazionale, Carlo Sangalli, in questa fase di piena emergenza economica c’è bisogno in primis di liquidità immediata e di facilitare il più possibile gli iter burocratici per l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del terziario di mercato. Questo per assicurare a tutte le imprese che hanno sospeso la propria attività, la possibilità di ripartire al più presto. Noi, dunque, forniremo ai nostri associati questa opportunità non da poco”. Per informazioni è possibile contattare lo 0932.622522.