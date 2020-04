Monterosso Almo. Covid. Comune mette a disposizione sostegno psicologico

In questi momenti di emergenza Covid-19, dove tutti siamo costretti a rimanere in casa, il Comune Ibleo, in collaborazione con la psicologa Giovanna Cultrera, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Deontologico degli psicologi, per tutti i cittadini residenti nel comune mette disposizione un servizio gratuito di sostegno psicologico . Il cittadino maggiorenne potrà effettuare un massimo di due chiamate pro capite e con riferimento a difficoltà, paure, ansie, senso di isolamento, disturbi, ecc. legati ai disagi causati dal Covid-19.

Il servizio partirà il prossimo 14 aprile. La psicologa Giovanna Cultrera risponderà al numero 392 6152480 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11,30.