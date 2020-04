Istanze e proposte del M5S Modica per affrontare l’emergenza

Il Consigliere Comunale, Marcello Medica, in nome e per conto del gruppo Meetup M5S Modica, ha inviato una comunicazione ufficiale al Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, avente ad oggetto “Comunicazione istanze e proposte relative all’emergenza Covid-19”.

Nel documento, si evidenzia come da diverse settimane, ormai, anche la città di Modica è stata investita dall’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, e come tal emergenza, a causa delle restrizioni introdotte su un grande numero di attività, abbia velocemente indotto parallele emergenze nell’ambito sociale, economico e finanche nello spazio democratico, visto il rallentamento, se non il blocco totale, che hanno subito alcuni organi istituzionali quali il Consiglio Comunale.

Il Consigliere Medica fa presente che, nei giorni scorsi, insieme agli attivisti del gruppo Meetup M5S Modica, sono state elaborate istanze e proposte, anche in vista della prossima Conferenza dei Capigruppo, avente ad oggetto le comunicazioni del Sindaco in ordine all’emergenza Covid-19 e alle eventuali proposte o richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri Comunali Capigruppo.

Questi i contenuti elaborati dal Meetup modicano, di cui si farà portavoce il consigliere Medica:

1. Tenuto conto anche delle ultime comunicazioni e da alcuni atti già emanati dal Presidente del Consiglio Comunale, si ribadisce con forza l’auspicio di una pronta e sollecita ripresa delle sedute consiliari ancorché in videoconferenza – così come sta già avvenendo in tantissimi altri comuni italiani e siciliani –, dando in tal modo la possibilità a quest’organo istituzionalmente rappresentativo dell’intera Città di esercitare, in totale trasparenza e appieno, la sua indispensabile e importante funzione, soprattutto in questo periodo di emergenza.

2. Si sollecitano soluzioni più efficaci alla corretta e celere distribuzione degli aiuti alle famiglie che versano in difficoltà economiche. Tanti cittadini, infatti, hanno provato invano a chiamare o ad inviare un semplice sms all’unico numero mobile comunale e non hanno ancora ricevuto alcuna risposta. A tal fine si suggerisce all’Amministrazione di potenziare l’attuale servizio e di ricorrere anche ad uno strumento sicuro e tracciabile, messo a disposizione da una startup creata da ragusani, open-source, semplice e pratico nell’utilizzo, in grado di consentire economie di tempo e mezzi nella gestione e distribuzione delle risorse. Si tratta della “Social Pay – Buoni spesa digitali”: una card digitale basata sulla tecnologia blockchain applicata alla gestione e all’erogazione degli aiuti alimentari disposti per l’emergenza Covid-19.

3. Si nutre il timore che la sanificazione delle strade, prevista da un’ordinanza regionale, rischi di inquinare l’ambiente e nuocere agli abitanti. La pratica prevista è assolutamente corretta nell’ottica di un quadro di azioni per ridurre la diffusione del virus, ma è assolutamente imprescindibile che vengano rispettate misure e indicazioni dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in merito a componenti chimici, qualità, quantità e dosi di prodotti da essa suggeriti. Sull’argomento l’Ispra ha chiarito che l’ipoclorito di sodio, non solo sembra non avere l’effetto antivirale desiderato nei confronti del Covid-19, ma, per altro, l’utilizzo in quantità elevate rischia di compromettere non solo le falde acquifere ma anche l’aria.

4. La devoluzione di gettoni di presenza dei Consiglieri e di una parte degli stipendi di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, per una causa benefica, rappresenta sicuramente un’azione da mettere immediatamente in atto quantomeno per l’intera durata dell’emergenza. A tal riguardo, nel credere che i politici per primi debbano porsi quale esempio autorevole a chi può nei confronti dei nostri concittadini oggi meno fortunati, nello spirito della condivisione e della solidarietà umana, si sostiene con forza e si elogia la disponibilità già manifestata in tal senso da parte di tutti i soggetti interessati di cui sopra.

5. Si chiede di allentare le restrizioni previste dall’ordinanza sindacale che riduce le aperture di alcuni esercizi commerciali (panifici, tabaccai, giornalai, ecc.), imponendone la chiusura alle ore 18.00, riportandole in linea con tutti gli altri Comuni siciliani e anche viciniori, visto che tra l’altro non sussiste alcun pericolo di contagio e che addirittura si distribuirebbero gli acquisti in un maggior numero di ore. Ne va anche dell’economia di tali esercizi e per conseguenza della città che deve pian piano ripartire.

Il Meetup M5S di Modica, pertanto, nella consapevolezza che dalla collaborazione ed interazione tra organi istituzionali (Amministrazione e Consiglio Comunale) e tra maggioranza e minoranza consiliare si possano trarre maggiori benefici nella gestione dell’attuale emergenza, e a vantaggio di tutti i modicani, tramite il suo rappresentante istituzionale, sottopone questa lettera all’attenzione del Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, affinché possa comunicarla a tutti i Capigruppo consiliari, di modo che, da un produttivo dibattito, nascano sin da subito progetti di intervento orientati e mirati a dare sostegno a chi oggi ha bisogno e a far ripartire oltre che l’economia del Comune anche le istituzioni comunali ad iniziare dal Consiglio Comunale ancorché nella modalità videoconferenza.