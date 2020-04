Dipasquale. “Si dimostri riconoscenza a chi lavora nella sanità”

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 65milioni di euro per il riconoscimento economico del lavoro svolto in queste settimane sul fronte dell’emergenza Coronavirus a favore del personale del servizio sanitario regionale pubblico.

“Un gesto concreto – commenta l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale in Sicilia del Partito Democratico – per dimostrare a medici, infermieri, operatori sociosanitari e medici di medicina generale dell’Emilia-Romagna la vicinanza del proprio ente regionale nei confronti di questi lavoratori impegnati quotidianamente in prima linea in questa guerra al Covid-19. Chiedo al presidente della Regione Siciliana di attuare una misura economica analoga nei confronti dei lavoratori del nostro sistema sanitario regionale”.

“Basta con la retorica, non è sufficiente rivolgersi a queste persone chiamandole ‘angeli’ o ‘eroi’, servono azioni concrete – conclude Dipasquale – si dimostri vera riconoscenza a chi lavora nella sanità, rischiando ogni giorno la propria vita in questa pandemia. Questa è #lasiciliachevogliamo”.