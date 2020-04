Pozzallo, migrante dell’hotspot positivo al coronavirus

E’ risultato positivo al coronavirus un migrante ospite dell’hotspot di Pozzallo . Lo ha annunciato il sindaco Roberto Ammatuna. Nella struttura di prima accoglienza, allo stato, ci sono 50 migranti ed il rischio è che possa esplodere un nuovo focolaio in Sicilia. Ai controlli sanitari l’uomo aveva una temperatura di 38 gradi e così il medico responsabile dell’hotspot ha effettuato il tampone.

“Ho chiesto un incontro in Prefettura nella mattinata di oggi per stabilire il da farsi”, ha dichiarato il sindaco. “In ogni caso, chiedo urgentemente una relazione sanitaria da parte dei responsabili dal centro di provenienza del migrante e non escludo un eventuale esposto alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità oltre che una ispezione da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità”.