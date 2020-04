Confesercenti Ragusa e l’iniziativa “Colombe negli ospedali”

Anche la Confesercenti di Ragusa, come sta succedendo nel resto d’Italia, aderisce all’iniziativa nazionale denominata “Colombe negli ospedali”, promossa da Fiesa- Assopanificatori e finalizzata a donare dolci pasquali a medici, infermieri e al personale delle strutture ospedaliere.

“Nella provincia di Ragusa – dice Luigi Marchi, presidente di Confesercenti Ragusa – oltre ai panificatori che realizzeranno colombe per il personale degli ospedali di Vittoria, Modica e Ragusa, scenderanno in campo bar, pasticcerie ed anche il Consorzio del Cioccolato Modicano che porterà un po’ di dolcezza ai medici dell’ospedale Maggiore di Modica, centro per l’emergenza Covid- 19”.

“Un gesto importante e di grande affetto- dice Massimo Giudice direttore di Confesercenti Ragusa- nei confronti di chi da mesi è in prima linea per salvare vite umane. E’ un momento molto difficile per le nostre imprese che nonostante le difficoltà economiche, non hanno mai smesso di operare per il prossimo. Un imprenditore di Vittoria, infatti, sta realizzando cinquecento colombe che saranno donate anche alle Forze dell’Ordine per l’importante lavoro che stanno svolgendo sul territorio”.