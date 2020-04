Comiso, comincia la distribuzione dei buoni spesa

Comincia la distribuzione dei buoni spesa grazie alla grande adesione che c’è stata da parte di molti esercizi commerciali. La distribuzione avverrà anche il Sabato Santo. A comunicarlo, l’assessore ai servizi sociali, Giuseppe Alfano.

“ Grazie all’adesione di numerosi esercizi di vendita – spiega l’assessore Alfano – abbiamo cominciato la distribuzione dei buoni spesa per quei nuclei familiari che, data la crisi economica in cui versano a causa dell’emergenza covid19, hanno temporaneamente bisogno di un supporto. All’avviso hanno risposto 17 negozi di generi alimentari, 6 macellerie, 5 panifici, 3 rivendite di frutta e verdura, 8 farmacie e parafarmacie, 2 rivendite di prodotti per l’igiene della persona e per la casa. Tuttavia – ancora Alfano – lasciamo aperto l’avviso per consentire ad altri che vogliono essere inseriti, di potere iscriversi e, al contempo, di dare ampia scelta ai nuclei che beneficiano dei buoni. Per quanto riguarda invece la distribuzione dei buoni, gli uffici comunali sono attivi già da ieri, in modo da potere espletare in maniera celere tutte le pratiche che sono pervenute. Comunico infatti che la distribuzione avverrà anche domani, sabato Santo, proprio per garantire capacità d’acquisto a quanti più cittadini possibile in prossimità della Pasqua, grazie ai volontari della Protezione Civile che stanno lavorando alacremente per distribuire i buoni. Il modulo per l’accesso ai buoni – continua Giuseppe Alfano – che naturalmente saranno distribuiti anche dopo i giorni festivi, è scaricabile dal link :

https://www.comune.comiso.rg.it/emergenza-covid19/domanda-online.html ed è compilabile online. In allegato – conclude l’assessore Giuseppe Alfano – l’elenco di tutti gli esercizi di vendita che hanno aderito al bando e presso cui è possibile utilizzare i buoni spesa”.