Nuove restrizioni dalla Regione Siciliana

Nuova stretta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che prevede, come già comunicato nelle scorse ore, la chiusura dello Stretto dal 10 al 13 aprile (consentita solo per pendolari, sanitari e forze dell’ordine), ed un’ulteriore limitazione in materia di uscite (una sola volta al giorno), “ad eccezione di quelle per i farmaci”, e ad un solo componente del nucleo familiare.

Mascherine, guanti monouso e igienizzante diventano un obbligo solo per chi lavora all’interno dei negozi di generi alimentari, anche all’aperto. Qualora, però, non fosse consentita la distanza di un metro, obbligo di mascherina per tutti o con altro adeguato accessorio.

Arriva anche l’estensione del divieto di consegnare cibo a domicilio durante le domeniche e i giorni festivi e quindi a Pasqua e Pasquetta nessun rider potrà consegnare dolci eccetto i farmaci e i prodotti editoriali.

Di seguito l’ordinanza.

ordinanza_8_aprile