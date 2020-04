Abbate. Il Sindaco proibisce antenne sulla tecnologia 5G

Avendo il dovere di assicurare la prevenzione e la salvaguardia della salute pubblica, prima ancora che scoppiasse il dibattito sulla nuova tecnologia 5G e sui suoi presunti pericoli per la popolazione, il Comune di Modica lo scorso 9 marzo aveva vietato qualsiasi tipo di sperimentazione su tutto il suo territorio.

Non avendo le competenze per stabilire o meno chi ha ragione e chi no in questo dibattito e in attesa che la scienza possa appurare l’effettiva pericolosità di questa tecnologia, afferma il Sindaco Abbate, a Modica sarà proibito installare antenne ed apparecchiature di 5G