Pozzallo. Completati i lavori efficentamento scuola Don Gnocchi

Dopo aver già provveduto alla climatizzazione delle aule dell’Istituto scolastico “Don Gnocchi”, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di integrare l’intervento con l’acquisto e la messa in opera di ulteriori 18 termoconvettori, per sostituire le vecchie stufe elettriche sistemate lungo il corridoio.

Grazie a questo ulteriore intervento l’intero istituto sarà pronto ad accogliere, quando terminerà l’emergenza per il Covid-19, il ritorno a scuola dei ragazzi, garantendo loro un luogo di studio accogliente e sicuro.

“Anche in questo momento di emergenza non possiamo fermarci – afferma il Sindaco Ammatuna – perché dobbiamo prepararci sin da ora a riprendere le normali attività quotidiane”.