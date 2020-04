Deceduto l’ex portiere del Modica Calcio, Enzo Agosta

E’ deceduto Enzo Agosta, 65 anni, pensionato, ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Agosta era conosciuto, soprattutto, per avere difeso in passato la porta del Modica Calcio, particolare quella di Chico Cacciavillani. Era fratello dell’ex sindaco di Modica, Ignazio Agosta. Da giovane era stato vittima di un gravissimo incidente stradale con la moto ed era stato in coma per settimane. Negli ultimi mesi era ospite di una casa di riposo. Lascia quattro figli.