Iniziato oggi a Marina di Ragusa l’intervento di sanificazione

Continueranno anche nella giornata di domani, mercoledì 8, e dopodomani, giovedì 9 aprile, a Marina di Ragusa gli interventi di sanificazione di tutte le aree pubbliche che sono stati avviati nella mattinata odierna.

A renderlo noto e l’Ufficio comunale all’ambiente ricordando che le operazioni avverranno nelle ore diurne, dalle 6 alle ore 14, e non saranno nocive né per la popolazione, né per gli animali domestici, in quanto interesseranno il suolo di tutte le aree pubbliche come ad esempio marciapiedi e piazze.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le altre zone del territorio che saranno interessate agli interventi di sanificazione.