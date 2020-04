Comincia questa sera alle 20.00 il secondo step di sanificazione e disinfezione di tutto il territorio comunale, con un programma d’interventi che durerà sino a giovedì 9 aprile. Oggi, 7 aprile, sono interessate la frazione di Frigintini, Modica Alta sino alla Via Fontana. Domani, mercoledì 8 aprile quartiere Sorda, dal Ponte San Giuliano sino alla c.da Treppiedi Nord. Giovedì 9 aprile quartiere Dente, Modica Bassa, e quartiere Vignazza. “Abbiamo voluto riprendere, commenta il Sindaco, le attività di sanificazione del territorio comunale che avevamo sospeso a causa delle piogge di questi giorni che avrebbero reso vane le operazioni di disinfezione. Ripeteremo queste operazioni ogni otto giorni per garantire prevenzione e sicurezza come misure per fronteggiare il diffondersi del COVID – 19.”