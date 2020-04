Accordo Poste Italiane e Carabinieri per consegna pensioni

“Circa 23mila pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere la consegna della pensione mensile direttamente a domicilio per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus così da rimanere a casa senza la necessità di recarsi presso i vari uffici postali. Il servizio avverrà grazie ad un accordo che è stato stipulato tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri. Saranno proprio i militari dell’Arma a ritirare e consegnare la pensione nel giorno prestabilito. La procedura è stato pensata per gli anziani soli, che non hanno delegato terze persone alla riscossione, a chi non ha libretto o conto postale. In base a questa convenzione, saranno i Militari dell’Arma stessi a recarsi presso gli uffici postali a riscuotere l’indennità agli interessati e consegnarla direttamente a domicilio. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.556670 oppure la Stazione Carabinieri più vicina per avere maggiori dettagli