Solidarietà a Modica per acquisto 2 letti-barella

La donazione promossa dalle suddette realtà verrà destinata all’acquisto di 2 letti-barelle da trasporto tra reparti, idonee per il trasporto di pazienti affetti da Covid-19.

La modifica della destinazione si è resa necessaria in quanto, a seguito del confronto con i summenzionati organismi, si è rilevata la necessità di reperire il suindicato materiale per rispondere all’attuale emergenza.

Pertanto la campagna per la raccolta fondi terminerà oggi alle 24. In questo modo, dall’inizio della prossima settimana, inizierà la procedura per il reperimento del materiale oggetto della raccolta fondi.

Una volta realizzatosi l’acquisto, sarà impegno della rete pubblicare le operazioni effettuate per garantire la massima trasparenza.

Ne da comunicazione La rete che fa “respirare” solidarietà, in concerto con la Direzione Sanitaria ed con l’Unità di Crisi Covid-19 dell’ospedale Maggiore di Modica.