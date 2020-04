È appena uscita la nuova ordinanza regionale che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, compresi i supermercati, anche nei giorni festivi oltre che le domeniche.

Il presidente Musumeci, dichiara il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, con grande lungimiranza e sensibilità, ha accolto positivamente la richiesta che gli avevo formalizzato ad inizio settimana per chiedere la chiusura dei supermercati in occasione del giorno di Pasquetta. Se tale ordinanza non verrà revocata o modificata, la chiusura verrà applicata anche al 25 aprile e 1 maggio

È la vittoria del buonsenso visto che in questo modo non ci sarà nessuna “scusante” per chi viene trovato in giro per Pasqua e Pasquetta. Allo stesso tempo, conclude lo stesso Primo Cittadino di Modica, è un giusto riconoscimento al lavoro incessante di tutti gli addetti al settore