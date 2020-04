La stilista modicana Loredana Roccasalva, ha consegnato proprio oggi all’Ospedale Maggiore di Modica un’apparecchiatura fondamentale per questo periodo di emergenza Covid-19. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al suo gesto di solidarietà e alla sua idea di convertire la produzione del suo atelier nella realizzazione di mascherine per la prevenzione del Coronavirus. E’ stata la stessa Roccasalva a consegnare un sanificatore utilissimo per rendere salubre gli ambienti che hanno ospitato i pazienti Covid-19, nonchè le ambulanze. La stilista ha effettuato personalmente la consegna, a nome di tutti coloro che hanno sposato il progetto Mascherine, che proteggendosi, come dice la stessa stilista, hanno scelto di proteggere anche gli altri facendo del bene.