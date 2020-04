C’è carenza di mascherine per medici ed infermieri dell’ospedale Maggiore di Modica, diventato il COVID Hospital per la provincia di Ragusa, ed il Lions Club di Modica ha donato 1.400 mascherine chirurgiche. La donazione è stata ricevuta dal direttore sanitario del Maggiore Dott. Pietro Bonomo e le mascherine già sono state distribuite a medici ed infermieri impegnati nei reparti in prima linea per l’emergenza “corona virus”. Assieme alle mascherine dai Lions sono stati donati due misuratori di pressione per il reparto di malattire infettive. Il dott. Pietro Bonomo ha esternato a nome del personale un vivo apprezzamento per la solidarietà ricevuta . Il Lions Club di Modica ha altresì donato cento mascherine ad una casa di riposo di Modica con numerosi anziani ospiti e dove gli operatori erano rimasti senza protezione. Nell’attesa di rilevanti quantitativi di mascherine che saranno fornite nelle prossime settimane dalla Protezione Civile , il quantitativo donato dal Lions Club di Modica consentirà di far fronte alle esigenze degli operatori solo per un breve periodo, ma no mancheranno altre iniziative.

“Nel rispetto del motto dei Lions, che è ‘We Serve’, nonché dello spirito di servizio che sempre ci contraddistingue – sottolinea il presidente del Lions Club di Modica, Marisa Giunta, – abbiamo ritenuto doveroso ribadire la nostra vicinanza agli operatori dell’Ospedale Maggiore e di una delle case di riposo di Modica, per esprimere il nostro sostegno ed apprezzamento per il loro operato, impegnati in prima linea per la tutela della salute della nostra comunità, in una condizione di grande emergenza ”.