Solidarietà ai tempi del Coronavirus per le persone indigenti

In questo periodo di grande difficoltà e di crisi, ai tempi del Coronavirus, l’associazione E.A.S. si sta occupando di gestire la “spesa sospesa“: iniziativa del gruppo Merkant, con i punti vendita Interspar c/o la Fortezza ed Eurospar di via Fosso Tantillo a Modica. Chi volesse contribuire può recarsi in questi punti vendita, acquistare alimenti di prima necessità e deporli nel carrello appositamente allestito alle casse.

Eccedenze Alimentari Sicure (E.A.S.) è una onlus che si occupa della raccolta di alimenti dalla Grande Distribuzione Organizzata e della distribuzione degli stessi a titolo gratuito a persone in difficoltà economiche, bisognose e indigenti.

Questa associazione è particolarmente importante perché permette di ottenere due notevoli benefici:

il primo riguarda la RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE che oggi è un fenomeno sempre più in crescita anche nelle nostre case, facendo invece in modo che le persone con difficoltà economiche possano usufruire di questa risorsa;

il secondo risultato riguarda L’IMPATTO AMBIENTALE che questo cibo avrebbe se, invece che essere consumato, venisse buttato e incenerito contribuendo alla produzione di inquinamento.

L’ass ociazione nasce nel 2017 ed ottimi sono i risultati ottenuti in questi anni in cui il volume di raccolta e distribuzione si è raddoppiato.

Nell’anno 2019 sono state distribuite 4,25 tonnellate di eccedenze alimentari a circa 25 nuclei familiari!

L’obiettivo è continuare ad avanzare determinati a raggiungere quante più famiglie in difficoltà possibile.

Per l’anno 2020 la Banca Credito Cooperativo di Pachino ha contribuito ad aiutare l’associazione con una donazione a sostegno del pagamento degli oneri.

Grazie a questa donazione i volontari hanno potuto continuare a svolgere il proprio compito, aiutando le famiglie che ormai fanno affidamento all’associazione per il sostentamento alimentare quotidiano.

I gesti di solidarietà, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà generale, dimostrano che non dobbiamo abbandonare la speranza!