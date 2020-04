Incidente mortale a Vittoria. Morto 47enne in contrada Alcerito

Incidente mortale questa mattina in contrada Alcerito a Vittoria intorno alle 06.30. A perdere la vita un 47 enne del luogo in un sinistro autonomo sulla SP 16. L’uomo era da solo alla guida del mezzo quando per cause ancora da chiarire si è ribaltato perdendone il controllo capovolgendosi in un terreno limitrofo alla carreggiata. Per l’uomo non c è stato nulla da fare, i soccorsi arrivati sul luogo non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Sul luogo dell’ennesima tragedia della strada i Vigili del fuoco del locale distaccamento e il 118