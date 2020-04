Sicilia.Confermate ordinanze restrittive dal Presidente Musumeci

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato una nuova ordinanza che ribadisce le misure intraprese nelle scorse ore. Tra queste il divieto di esercitare ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, l’assoluto divieto di fare passeggiate con i minori, per contrastare il diffondersi del Covid-19 in Sicilia.

«E’ consentito, in caso di necessità alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera ma entro il proprio spazio domiciliare. Musumeci dunque non transige e conferma la proroga delle misure restrittive a difesa della salute dei conterranei e contrastare al massimo i contagi, quindi le uscite per gli acquisti devono essere limitate a una sola volta al giorno senza nuclei familiari. Anche gli spostamenti con animali domestici devono rientrare solamente in prossimità della propria abitazione

Confermate le disposizioni già disposte nei giorni scorsi inerente la sanificazione igienico-sanitaria in ambito comunale e in materia di commercio e trasporto pubblico.

Persiste il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti che arrivano da paesi limitrofi. Permane la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. I sindaci, con propria ordinanza, potranno disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. Nelle rivendite di tabacchi rimane fermo il divieto di uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.