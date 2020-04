Sindacato Fimmg chiede attenzione per il territorio sanitario

Sebbene la situazione sanitaria in provincia di Ragusa non risulti finora particolarmente preoccupante, le procedure sanitarie non soddisfano tutti i settori. A scriverlo sono la Federazione Italiana Medici Medicina Generale (Fimmg) e il settore Continuità Assistenziale (CA) della Fimmg che da settimane chiedono più attenzione alle amministrazioni sanitarie per il territorio. Ad oggi poco o nulla è stato fatto in Sicilia per rafforzare il territorio sanitario, che rappresenta il principale scenario dove combattere la battaglia contro il Coronavirus sia nella prevenzione che nel trattamento dei pazienti a domicilio. «I medici di famiglia aspettano ancora i dispositivi di protezione individuale – afferma il Dr. Roberto Licitra, segretario generale Fimmg Ragusa – e in Sicilia sembrano non suscitare alcuna preoccupazione le già decine di perdite che hanno colpito la categoria nelle regioni del Nord. Grazie all’intervento di realtà non sanitarie e a nostre spese stiamo ricevendo i Dpi, nonostante assistiamo ogni giorno i pazienti e vediamo come altri settori sanitari godono di altre attenzioni».

«Ci sono ancora presidi di continuità assistenziale (ex guardia medica) – afferma il Dr. Giovanni Adamo, segretario settore CA Fimmg Ragusa – che sono sprovvisti di Dpi per i medici. Nonostante l’accesso previo triage telefonico, come si fa a chiedere ai medici di lavorare in trincea senza alcuna protezione adeguata o chiedere di far parte di unità speciali senza chiarire con quale organizzazione o con quali certezze di sicurezza?».

Una visione “ospedalocentrica” quella che si sta attuando per combattere l’emergenza. E che non tiene conto dei contenuti, in termini organizzativi e di risorse umane, che il territorio sanitario può offrire. Pertanto sarebbe utile convocare un tavolo di coordinamento del territorio sanitario.

«Nessuna polemica sterile – affermano Licitra e Adamo – ma adesso il territorio deve essere rispettato. Se adeguatamente equipaggiato può fronteggiare questa emergenza ed aiutare gli ospedali, dando loro la possibilità di gestire solo gli eventuali casi gravi».