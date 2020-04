Modica. Il Comitato “Noi insieme” a sostegno del “Maggiore”

Il Comitato “Noi insieme” di Modica, rappresentato dai co-presidenti Emanuele Pitino e Carmelo Ventura , dal segretario Franco Migliore e dal direttivo Carmela Pulino, Concetta Garofalo e Giuseppe Melilli, in questi giorni di grande emergenza sanitaria, aderisce all’appello lanciato dal Sindaco di Modica Ignazio Abbate, di aderire alla raccolta fondi a favore dell’ospedale maggiore di modica.

il comitato “ noi insieme “ infatti , sin dalla sua costituzione , si e’ sempre fatto promotore di iniziative di beneficenza .

I soci del comitato “Noi Insieme”, giunti al considerevole numero di 145 (centoquarantacinque), hanno deciso pertanto di sostenere il presidio ospedaliero della Citta’ di Modica “Ospedale Maggiore“ con una donazione finalizzata all’acquisto di materiale di primaria necessita’.

Il comitato ringrazia sentitamente tutto il personale (sanitario e non) del ”Maggiore” per l’incessante lavoro che svolge a garanzia della salute di tutti i ricoverati .

Noi restiamo a casa

Ma con il cuore siamo con voi. Grazie