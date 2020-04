Covid-19. Nuovo ricovero a Modica. E’ un anziano sciclitano

Un uomo di 70 anni, sciclitano, è stato ricoverato stamattina in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Modica. Le sue condizioni sono preoccupanti. L’anziano abitava in campagna ed aveva già delle patologie in corso, tra cui un enfisema. E’ stato sottoposto a tac e poi al tampone, che è risultato positivo, per cui è stato ricoverato e intubato nella divisione diretta dal Dottore Rosario Trombadore, dove si trova anche il 32nne di Gela, arrivato nei giorni scorsi. Le sue condizioni sono stabili. Non è stato trasportato a Modica, invece, almeno fino a questo momento il comisano, la cui positività è stata annunciata dal sindaco, Maria Rita Schembari.