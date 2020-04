La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, annuncia con un post, un nuovo caso di coronavirus che interessa suoi concittadini. “Mentre la provincia di Ragusa sembra mantenere basso il numero di contagiati e di ricoverati in ospedale, purtroppo Comiso registra un nuovo caso positivo al coronavirus – scrive il primo cittadino -, assolutamente non riconducibile ai precedenti. Questo significa che il virus circola ancora e che l’unica maniera per bloccarlo è #RESTAREACASA”.