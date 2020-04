Conte: “Misure prorogate fino al 13 aprile, firmato nuovo DPCM”

Si è appena conclusa la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha firmato il nuovo DPCM che ha prorogato le misure restrittive per gli italiani fino al giorno di Pasquetta, ovvero il 13 aprile, per non rendere vani gli sforzi fatti fino a oggi.

Siamo ancora nella fase 1, ha spiegato Conte, solo in questi giorni da qui al 13 aprile, sempre seguendo le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, eventualmente il Governo potrà guardare ad una nuova prospettiva, ovvero la fase 2. Questa sarà la fase in cui sostanzialmente dovremo avere, ribadisce Conte, una convivenza col virus e dove ci potrebbe essere un allentamento delle misure ma non ha omesso di specificare che non è detto che tutto questo accada il 14 aprile.

Il Premier ha poi parlato della fase 3, ovvero quando probabilmente usciremo dall’emergenza anche se per arrivare a tutto questo, il Premier ha ribadito che bisognerà continuare a rispettare le regole nel più assoluto rigore, non mancando di dare la sua massima fiducia a tutti gli Italiani.