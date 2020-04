Aliquò: “Abbiamo capito dov’è il ceppo del covid-19 nell’ibleo”

“Abbiamo individuato dove è il ceppo del coronavirus in provincia di Ragusa”. Lo annuncia in un’intervista su MTG News, il direttore generale dell’Asp Ragusa, Angelo Aliquò. Si tratta di una persona che non aveva molti contatti. “Le uniche un paio, saranno campionate, poi si farà l’analisi a macchia d’olio”.

Frattanto si registra una condizione stazionaria del 34enne gelese ricoverato nei giorni scorsi in Terapia Intensiva, che soffre un’altra patologia, mentre l’anziano sciclitano è piuttosto grave. Allo stato sono otto i ricoverati, quattro sono di altre province. I guariti sono quattro, i deceduti due.

“So che è in una situazione molto critica – commenta il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, dopo il ricovero del pensionati -. Ci si è attivati per circoscrivere l’area di contatti del soggetto e capire come si sia infettato. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza i più stretti legami dell’uomo”.