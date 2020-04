Covid-19. Deceduto il paziente sciclitano ricoverato a Modica

E’ deceduto nella notte il 70enne sciclitano, ricoverato giovedì mattina in Terapia Intensiva all’Ospedale Maggiore di Modica, perchè positivo al test del coronavirus. L’uomo soffriva anche di altre patologie e le sue condizioni erano apparse subito gravissime, come aveva confermato anche il dirigente della divisione ospedaliera, Rosario Trombadore. L’uomo era giunto in ospedale in stato di incoscienza. Abitava con la moglie ed una figlia, già sottoposti a tampone, così come sicuramente saranno sottoposte alla stessa procedura le altre due figlie che non abitano nel nucleo familiare.