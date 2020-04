On. Minardo: “Sospendiamo i tributi locali per tutto il 2020”

“Bisogna mettere nelle condizioni i comuni di far fronte al mancato introito derivante dai tributi locali.” La nuova bozza del decreto di aprile del Governo relativa agli enti locali che prevede la sospensione dei tributi comunali è condivisibile ma serve farlo per l’intero anno 2020 e trovare contestualmente una soluzione per sostenere le casse dei comuni. Per evitare che manchi liquidità con la conseguente impossibilità da parte dei comuni di ottemperare a tutti gli obblighi di pagamento verso le imprese fornitrici di servizi essenziali occorre prevedere misure di sostegno nei confronti dei comuni che potrebbero arrivare dalla Cassa Depositi e Prestiti tramite un’anticipazione di liquidità agli enti comunali sotto forma di mutuo a tasso agevolato per l’intera somma prevista in bilancio dei tributi sospesi e non incassati nel 2020. I comuni potranno restituire le somme in 30 anni mentre i cittadini e le imprese, che avranno beneficiato della sospensione dei tributi, potranno rateizzare fino a 120 mesi l’importo dei tributi sospesi con inizio del pagamento a giugno 2021.

Una proposta, afferma l’Onorevole Nino Minardo, che mi è stata avanzata dal Sindaco della Lega di Palazzolo Acreide che ho condiviso subito e già sottoposto all’attenzione del nostro segretario regionale Stefano Candiani e del nostro leader Matteo Salvini con i quali ci siamo attivati per la presentazione di atti parlamentari sia in Senato che alla Camera. Aiutiamo i Sindaci ad operare a favore delle proprie città, in questo momento di grande emergenza, con strumenti concreti.