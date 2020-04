Ragusa. Potenziato ulteriormente servizio telefonico anticrisi

Le tante richieste di sostegno economico e di disponibilità a donare ricevute per contrastare la crisi economica e sociale dovuta al coronavirus, hanno imposto un ulteriore potenziamento del servizio di centralino e mail, già attivo.

Da domani infatti, mercoledì 1 aprile, entrerà in funzione il numero 0932 67 67 67 come unico riferimento telefonico operativo.

A questo numero unico, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30, risponderanno ora più operatori per registrare e incrociare tempestivamente tanto le richieste quanto le offerte.

Di seguito un riepilogo dell’intero servizio, consultabile anche sul sito web del Comune di Ragusa alla pagina “Numeri e indirizzi per richiedere sostegno economico ed effettuare donazioni contro la crisi Covid-19”:

Tanti ragusani si trovano in difficoltà economica per una emergenza che non è, purtroppo, solo sanitaria.

Lavoratori occasionali oggi privi di reddito e di ammortizzatori sociali, anziani soli, soggetti immunodepressi e ad alto rischio: persone che non hanno mai chiesto aiuto ma che vivono ora una crisi nuova a cui dobbiamo dare risposta.

Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14, e il martedì e il giovedì anche dalla 15 alle 17.30, è attivo il servizio telefonico per chi ha bisogno di sostegno al numero unico 0932 67 67 67

E’ possibile inoltre avanzare richiesta compilando autonomamente il form dedicato disponibile sul sito web del Comune di Ragusa alla pagina “Numeri e indirizzi per richiedere sostegno economico ed effettuare donazioni contro la crisi Covid-19” e inviandolo all’indirizzo mail: emergenzacoronavirus@comune.ragusa.gov.it

Si tratta della punta dell’iceberg di una “Rete di solidarietà diffusa” a cui associazioni sociali, club service, aziende e privati cittadini possono contribuire insieme a Comune e Caritas della Diocesi Ragusana.

Come?

Chiamando lo stesso numero telefonico è possibile donare:

– generi alimentari;

– prodotti per l’infanzia;

– prodotti per la pulizia e l’igiene personale;

– dispositivi sanitari di sicurezza (guanti, mascherine, tute, disinfettanti…);

– dispositivi per il contrasto alla povertà educativa (computer, tablet, smartphone…).

Oppure offrire la propria disponibilità per servizi di volontariato o consegne a domicilio.

E’ possibile inoltre segnalare la propria disponibilità a offrire donazioni o servizi compilando autonomamente il form dedicato disponibile alla stessa pagina web pubblicata sul sito del Comune di Ragusa e inviandolo all’indirizzo mail: emergenzacoronavirus@comune.ragusa.gov.it

Chi preferisce dare un contributo economico può farlo con una erogazione liberale sul c/corrente intestato al Comune di Ragusa con iban IT77O0503617000T20006660001 indicando come causale “EMERGENZA CORONAVIRUS”.

Ai sensi dell’art. 66 del Decreto Legge “Cura Italia” sono previste detrazioni fiscali del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali delle persone fisiche e la deduzione fiscale senza limite di importo per le erogazioni di soggetti che percepiscono redditi di impresa.

Solo facendo gioco di squadra ne usciremo prima, ne usciremo più forti.