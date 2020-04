Codacons: “Abbonamenti ad attività sportive vanno rimborsati”

Sono a centinaia le richieste che giungono da ogni parte al Codacons inerenti attivazione di abbonamenti per palestre, piscine, corsi di ballo, scuole calcio che per via dell’emergenza Covid-19 non è possibile sfruttare a completamento stagione. Gli utenti devono essere rimborsati compatibilmente al periodo di sospensione delle varie attività sportive, spiega l Segretario Nazionale Codacons Francesco Tanasi , affermando altresì che è d’obbligo ricevere i relativi rimborsi per il periodo agonistico non goduto

A tal proposito, Codacons ha pubblicato sul suo sito l’apposito modulo in cui i consumatori possono richiedere ai gestori delle strutture sportive la restituzione parziale degli abbonamenti pagati, proporzionale al periodo di chiusura delle strutture